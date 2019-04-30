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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية لبحث العلاقات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:44 م
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية لبحث العلاقات محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى
كتب محمد عبد العظيم
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تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله العلاقات الإماراتية الألمانية فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية.. أكدا خلاله أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتكثيف التواصل والحوار فى المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

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وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى استقبل مؤخرا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث بحثا تعزيز التعاون العسكرى والدفاعى.


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