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محمد بن راشد للشباب: ستظل الإمارات بلدكم والوطن العربى سينهض بكم

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:42 ص
محمد بن راشد للشباب: ستظل الإمارات بلدكم والوطن العربى سينهض بكم الشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
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قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، أنه اطلع اليوم على تقرير استطلاع رأى الشباب العربى والذى يشمل 15 دولة عربية، موضحا أن  أهم ما يشغلهم كانت قضيتى البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، فى حين عبر حوالى 80 % منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم، ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانه، وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم.

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وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "للعام الثامن على التوالي كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهى جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".

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كان الشيخ محمد بن راشد، قد شارك مؤخرا فى حفل تكريم الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية في دورتها الثانية، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

 

 

 


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