محافظ قنا يلتقى بمدير الادارة المركزية لميناء سفاجا البحرى لتعزيز الاستفادة من الميناء

قنا - وائل محمد

التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، باللواء ياسر عبد الفتاح مدير الادارة المركزية لميناء سفاجا البحرى والوفد المرافق له، بهدف تعزيز اوجه الاستفادة المثلى من الميناء، فى خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة، بعد اعمال التطوير التى شهدها الميناء مؤخرا، وذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، ومديرى المناطق الصناعية والحرة، ومسئولى الاستثمار، ومسئولى الغرفة التجارية وبعض المستثمرين بالمحافظة .

و قدم اللواء ياسر عبد الفتاح، عرض توضيحى حول الميناء، ذكر خلاله اهم الخدمات والامكانيات التى يوفرها الميناء، حيث أشار إلى أن الميناء يقع على مساحة 825 ألف م2، يضم ممر ملاحى بطول 9000 م، وعمق 15 م وعدد 6 أرصفة، وتصل الطاقة الإستيعابية له الى 2.5 مليون طن بضائع، 2 مليون طن غلال، 2 مليون طن صب جاف، 380 ألف راكب.

مضيفا، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لعمل محطة متعددة الأغراض (بضائع عامة/ حاويات)، تصل طاقتها الاستيعابية الى نصف مليون حاوية سنويًا، سيتم زيادتها مستقبلا إلى 1.2 مليون حاوية، وذلك بهدف خدمة المدن الصناعية فى صعيد مصر، ومنطقة المثلث الذهبى من أجل تعزيز الإنتاج الصناعى والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد الهجان، على ان نجاح قطاع الاستثمار يتطلب مجموعة من العوامل يأتى علي راسها عامل النقل، لافتا إلى انه تم عمل ازدواج بطريق قنا / سفاجا، وقنا / نجع حمادى لخدمة مستثمرى منطقتى كلاحين قفط، وهو بنجع حمادى، حيث تضم كلتا المنطقتين عدد 227 مصنعا، ما بين منتجا وتحت الانشاء، تصل تكلفتها إلى 2 مليار و 272 مليون جنيه، توفر عدد 10 الف 448 فرصة عمل، مؤكدا على إن ميناء سفاجا ومشروع إنشاء محور قوص- نقادة، وكذا إنشاء مركز خدمة المستثمرين، سوف يكون لهم تاثير إيجابى على تنشيط حركة الاستثمار بالمحافظة.