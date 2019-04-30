محافظ بورسعيد: تشغيل منظومة الشباك الواحد بالجمارك 4 مايو

بورسعيد – السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تقرر بدء التشغيل التجريبى المركز التكنولوجى المتطور بجمارك بورسعيد وتطبيق منظومة الشباك الواحد للمصدرين والمستوردين والمستخلصين وكافة الجهات المتعلق عملها بميناء بورسعيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته إحدى الشركات، بحضور رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، ومحمد المصري، رئيس الغرفة التجارية وممثلى الجمارك والهيئة الاقتصادية والتوكيلات الملاحية ومستخلصى الجمارك.

وأضاف محافظ بورسعيد، بأن تطبيق المنظومة الجديدة بالجمارك يتوافق مع المشروع الجارى تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر كما أن تجربة الشباك الواحد توافق أحدث النظم العالمية المتبعة فى الدول المتقدمة كما أنها تلبى طلبات المستخلصين ورجال الأعمال توفيرًا للجهد والوقت وضمان إنهاء الإجراءات بدقة عالية مما يحفظ حقوق الدولة وجميع الجهات المتعاملة مع الجمارك.

وتعد بورسعيد هى النقطة الثانية فى تطبيق منظومة الشباك الواحد بعد مطار القاهرة.

ووجه "الغضبان" المستخلصين ورجال الأعمال ببدء التعامل بكل شفافية مع المنظومة الجديدة بعد أن أدت الدولة الدور المنوط بها فى توفير مطالبهم بأفضل نظام يسهل لهم مأمورية عملهم.