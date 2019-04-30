video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: تشغيل منظومة الشباك الواحد بالجمارك 4 مايو

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:04 م
محافظ بورسعيد: تشغيل منظومة الشباك الواحد بالجمارك 4 مايو محافظ بورسعيد خلال المؤتمر
بورسعيد – السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تقرر بدء التشغيل التجريبى المركز التكنولوجى المتطور بجمارك بورسعيد وتطبيق منظومة الشباك الواحد للمصدرين والمستوردين والمستخلصين وكافة الجهات المتعلق عملها بميناء بورسعيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته إحدى الشركات، بحضور رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم، ومحمد المصري، رئيس الغرفة التجارية وممثلى الجمارك والهيئة الاقتصادية والتوكيلات الملاحية ومستخلصى الجمارك.

وأضاف محافظ بورسعيد، بأن تطبيق المنظومة الجديدة بالجمارك يتوافق مع المشروع الجارى تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية فى مصر كما أن تجربة الشباك الواحد توافق أحدث النظم العالمية المتبعة فى الدول المتقدمة كما أنها تلبى طلبات المستخلصين ورجال الأعمال توفيرًا للجهد والوقت وضمان إنهاء الإجراءات بدقة عالية مما يحفظ حقوق الدولة وجميع الجهات المتعاملة مع الجمارك.

وتعد بورسعيد هى النقطة الثانية فى تطبيق منظومة الشباك الواحد بعد مطار القاهرة.

ووجه "الغضبان" المستخلصين ورجال الأعمال ببدء التعامل بكل شفافية مع المنظومة الجديدة بعد أن أدت الدولة الدور المنوط بها فى توفير مطالبهم بأفضل نظام يسهل لهم مأمورية عملهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ بورسعيد يفتتح "سوبر ماركت أهلا رمضان"

بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار المحافظات

منظومة الشباك الواحد بالجمارك




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة