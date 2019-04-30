محافظ المنيا يوافق على فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح

المنيا ـــ فريق المحافظات

وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، على فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح، وذلك بـ3 مراكز وهى مغاغة، سمالوط وملوى، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين، لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.

من جانبه، قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن عدد الصوامع بالمحافظة يبلغ 7 صوامع مطورة، لديها قدرة تخزينية عالية، ومنها صوامع بنى مزار ومطاحن مصر ومصر الوسطى والمتحدة.

وأضاف أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ10780 طن و700 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم 30 ابريل الجارى.

وأوضح أن لجان إستلام القمح متواجدة فى كل نقاط الإستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.