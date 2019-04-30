video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يوافق على فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:59 م
محافظ المنيا يوافق على فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا ـــ فريق المحافظات
إضافة تعليق
وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، على فتح 5 هناجر لاستقبال محصول القمح، وذلك بـ3 مراكز وهى مغاغة، سمالوط وملوى، بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين، لتوريد المحصول وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية.
 
من جانبه، قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن عدد الصوامع بالمحافظة يبلغ 7 صوامع مطورة، لديها قدرة تخزينية عالية، ومنها صوامع بنى مزار ومطاحن مصر ومصر الوسطى والمتحدة.
 
وأضاف أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ10780 طن و700 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم 30 ابريل الجارى.
 
وأوضح أن لجان إستلام القمح متواجدة فى كل نقاط الإستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استعدادت مكثفة لتوريد محصول القمح لشون وصوامع البحيرة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنيا

محافظه المنيا

توريد القمح

محافظ المنيا

زراعه القمح




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة