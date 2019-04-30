محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمى لغسيل اليدين بمستشفى الصدر

الفيوم رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ، احتفال مديرية الصحة باليوم العالمى لغسيل اليدين تحت شعار " صحتى فى نظافة يدى "، الذى أقيم بمستشفى الصدر، بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، والدكتورة آلاء مصطفى مدير مستشفى الصدر، والدكتور إبراهيم عمر مدير إدارة العدوى بمديرية الصحة، وبعض أعضاء مجلس النواب، وعدد من الأطباء والممرضين والإدرايين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وعرضاً رياضياً وعسكريا لأطفال ما قبل المرحلة الابتدائية بمدرسة يوتوبيا الخاصة، أظهر الأطفال فيه مهارة نالت إعجاب الجميع، كما تم عقد جلسة افتتاحية قدمت خلالها طالبات مدرسة التمريض وعدد من الأطفال عرضين للأساليب السليمة لغسيل الأيدى، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن النظافة العامة والهدف من الاحتفال باليوم العالمى لغسيل اليدين.

خلال الجلسة ألقى محافظ الفيوم كلمة أكد فيها على أهمية النظافة، مشدداً على تكثيف حملات الندوات التوعوية للمواطنين وطلاب المدارس بشتى أنحاء المحافظة، لنشر ثقافة أهمية النظافة العامة للإنسان وكذا البيئة المحيطة، مع العمل على تنمية قدرات القائمين على تلك الندوات بالدورات التدريبية المتتابعة، لافتاً إلى أهمية العمل من خلال الفريق الواحد والتفانى فى آداء المهام والجد والإجادة فى كافة مناحى الحياة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية لاتصاله المباشر بالإنسان، موضحاً أن القطاع يمتلك الكثير من الإمكانات التى يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لتوفير خدمة طبية وصحية مناسبة للمواطنين، واختتم كلمته بالشكر للقائمين على الاحتفالية ومعرباً عن سعادته لحضور هذه الفعالية، وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح عيادة صحة الرئة بمستشفى الصدر.