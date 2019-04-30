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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:42 م
خالد صلاح
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محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الاسكندرية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:47 م
محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الاسكندرية جانب من اعمال التطوير
الإسكندرية جاكلين منير
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وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، لعمل جولات ميدانية بهدف متابعة أعمال النظافة والرصف وترميم الحفر، ودهان البلدورات، كما شدد المحافظ، على ضرورة الإهتمام بأعمال الاضاءة وتركيب أعمدة الإنارة و صيانتها بشكل دوري، وكذا الإهتمام بتجميل الشوارع والميادين حتى يشعر المواطن بالعمل على أرض الواقع.
 
وبناء على توجيهات المحافظ، قام السكرتير العام المساعد، برفقة رئيس حى غرب و رئيس حي وسط بجولة اليوم، بنطاق أحياء غرب ووسط، لمتابعة أعمال النظافة، عقب الاحتفال بعيد شم النسيم، ولتفقد أعمال رفع كفاءة الرصف ودهان البلدورات بشوارع الأحياء، و للوقوف على آخر الأعمال التى تتم لتطوير حديقة الإسعاف والمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية.
 
جانب من اعمال التطوير (1)
جانب من اعمال التطوير (1)

جانب من اعمال التطوير (2)
جانب من اعمال التطوير (2)

جانب من اعمال التطوير (3)
جانب من اعمال التطوير (3)

 


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