محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، لعمل جولات ميدانية بهدف متابعة أعمال النظافة والرصف وترميم الحفر، ودهان البلدورات، كما شدد المحافظ، على ضرورة الإهتمام بأعمال الاضاءة وتركيب أعمدة الإنارة و صيانتها بشكل دوري، وكذا الإهتمام بتجميل الشوارع والميادين حتى يشعر المواطن بالعمل على أرض الواقع.

وبناء على توجيهات المحافظ، قام السكرتير العام المساعد، برفقة رئيس حى غرب و رئيس حي وسط بجولة اليوم، بنطاق أحياء غرب ووسط، لمتابعة أعمال النظافة، عقب الاحتفال بعيد شم النسيم، ولتفقد أعمال رفع كفاءة الرصف ودهان البلدورات بشوارع الأحياء، و للوقوف على آخر الأعمال التى تتم لتطوير حديقة الإسعاف والمنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية.