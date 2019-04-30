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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:44 م
خالد صلاح
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محافظ أسيوط يبحث التعاون المشترك مع الجامعة لخدمة المجتمع

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:48 م
محافظ أسيوط يبحث التعاون المشترك مع الجامعة لخدمة المجتمع اجتماع محافظ أسيوط ورئيس الجامعة
أسيوط - محمود عجمى
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن استمرار التعاون المتبادل والقائم بصورة كبيرة وراسخة بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وجامعة أسيوط، معلناً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وذلك بما يصب فى صالح المواطنين فى المحافظة ويضمن تطوير الخدمات المقدمة لهم وخاصة فى ظل وجود رئيس جامعة أسيوط عضواً بهيئة تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظة أسيوط فى اجتماع مجلس الجامعة والمنعقد فى جلسته الدورية عن شهر أبريل 2019، وذلك برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة .

وأضاف محافظ أسيوط، إلى توجهه لمنطقة أسيوط الجديدة، لوضع آلية مشتركة لتنشيط الحركة العمرانية بها عن طريق نقل كليتين أو أكثر إلى تلك المنطقة الجديدة مع قيام المحافظة بتوفير وسائل المواصلات اللازمة وإمكانية توفير وحدات سكنية مجاورة لإقامة المغتربين والعمل المشترك لتطوير مزرعتى الغريب والإرشادية التابعتين للجامعة، والتعاون مع جامعة أسيوط فى إعادة تشغيل الممشى السياحى خلال شهر رمضان فى الفترة من بعد الفطار إلى السحور، والمقرر له أن يتضمن معارض لوحات فنية وكذلك عرض المنتجات الغذائية والزراعية بالتنسيق مع الكليات المختصة ، مع تقديم عروض فنية وموسيقية للمتردين على المشى.

 

 

 


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