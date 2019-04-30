محافظ أسيوط:تفعيل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" وفتح مراكز تدريب الشباب

أسيوط ـ محمود عجمى

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال، معلنا تفعيل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" بفتح جميع مراكز التدريب المهنى للشباب وخريجى الجامعات.

كما وجه محافظ أسيوط، التهنئة لجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلا:"الاحتفال السنوى نذكر فيه وبكل فخر دور عمال مصر الأوفياء فى دفع عجلة التقدم إلى الأمام واستكمال مشروعات التنمية من أجل رفعة وتقدم بلدنا الغالى مصر لتحتل مصر مكانتها بين الأمم".

وأشار محافظ أسيوط فى بيان له، إلى إنه أصدر تعليماته بفتح جميع مراكز التدريب التابعة للقوى العاملة والتضامن الاجتماعى وإدارة التعاون بالمحافظة والتعليم الفنى أمام الشباب وخريجى الجامعات والمدارس الفنية، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لإكساب الشباب المهارات اللازمة لسوق العمل وربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال التدريب العملى والميدانى للشباب والطلاب على مختلف الحرف والمهن اليدوية، فضلًا عن تدريب الفتيات والسيدات المعيلات على بعض المهن كالخياطة والمشغولات اليدوية وتصنيع الحلويات والمأكولات، ومساعدتهن على فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة "مشروعك" بالمراكز والأحياء.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية لحلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى العمل على توفير السلع الرئيسية والغذائية للمواطنين، بقرى ومراكز المحافظة، بأسعار مخفضة من خلال معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" ومنافذ "جمعيتى" و"أمان" ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية، فضلا عن المنافذ الثابتة والمتنقلة التى تجوب القرى والنجوع البعيدة والبدالين التموينين الذين يبلغ عددهم 1396 بدال تمويني.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع طوال الشهر الكريم لمراقبة وضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق، بالإضافة إلى شن حملات ومتابعة المطاحن بقطاعيها (العام والخاص) والتأكد من التشغيل الكامل للمطاحن وإنتاج دقيق جيد ومطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية استعدت بتنفيذ خطة محددة لإستقبال شهر رمضان الكريم، ومراقبة ومتابعة حركة الأسعار ومدى توافر السلع المختلفة فى الأسواق ومنافذ البيع، والتدخل فى حالة حدوث أى نقص فى السلع الغذائية والأساسية، مشيرًا إلى إنتاج وتوافر دقيق بلدى 82% المخصص للمخابز البلدية والمستودعات التموينية بالكميات المناسبة، وتوافر دقيق فاخر 72% (حر التداول) من خلال مطاحن القطاع الخاص الذى يبلغ عدها 17 محطن بمنطقتى عرب العوامر وبنى غالب الصناعيتين، منوهاً عن توافر كميات كبيرة من الدقيق الفاخر لدى فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بسعر من 6 -10 جنيه حسب الجودة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن عدد المخابز العاملة بالمحافظة 1734 مخبز، موزعة بكافة مراكز المحافظة، مشيراً إلى تعديل مواعيد العمل لبعض المخابز لتتناسب مع مواعيد الأفطار والسحور خلال شهر رمضان، لافتاً إلى وجود 328 مستودع دقيق تعمل بالمنظومة على مستوى المحافظة لمن يرغب فى صرف حصة دقيق بدلاً من الخبز.