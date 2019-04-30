مجلس جامعة الزقازيق: مكافأة 500 جنيه للعاملين بمناسبة شهر رمضان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر مجلس جامعة الزقازيق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الباري صرف مكافأة قدرها 500 جنيه للجهاز الإدارى وجميع العاملين بالجامعة، الدائمين والمنتدبين والعاملين بالوحدات المعاونة من أفراد الأمن الجامعى وعمال اليومية والمعينين على الصناديق الخاصة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية .



كما وافق المجلس على استحداث إدارة رعاية واكتشاف الموهوبين والنوابغ فى شتى المجالات العلمية والبحثية والثقافية والرياضية والفنية على أن تنشأ وحدات مناظرة لها بكليات ومعاهد الجامعة وإنشاء برنامج دراسى مميز للذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وبرنامج أخر للأمن السيبرانى بكلية الحاسبات والمعلومات .

وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة ،والدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات لوضع منهج تكنولوجيا المعلومات .

وقرر مجلس الجامعة تدريس مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد خلال العام الدراسى الأول لجميع الطلاب بمختلف الكليات، اعتبارا من العام الجامعى القادم ، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات والإعلان عن فتح باب النقل من بعض كليات الجامعة إلى كلية علوم الثروة السمكية ، وفى حالة عدم شغل جميع الوظائف المعلن عنها يتم الإعلان عن النقل من الجامعات الأخري التى تخضع لقانون تنظيم الجامعات وتشكيل مجلس إدارة مركز التعليم الإلكترونى المدمج ، وإنشاء وحدة خاصة لرصد المشكلات التى تعانى منها المحافظة تتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

