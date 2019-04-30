مجلس إدارة "سبيد لاب" يقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 20 قرشاً

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة سبيد لاب الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 0.2 جنيه بدلا من جنيه، وذلك لزيادة وتنشيط حركة التداول وتوسيع قاعدة الملكية تمهيداً لإجراء زيادة رأس المال التى تم الإفصاح عنها فى نشرة طرح الشركة المستقبلية لاستكمال أعمال مستشىفى سبيد الأولى بشرق القاهرة.

كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وتعديل المادتين من 6،7 من النظام الأساسى للشركة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمية غير العادية للشركة للانعقاد، وفى تحديد جدول أعمال الجمعية، وكذلك تحديد موعد ومكان الاجتماع.

وتعد شركة سبيد الطبية، أحدث شركة تم إدارجها ببورصة النيل يوم 15 إبريل الجارى، وتستهدف الشركة التوسع فى إنشاء 6 مراكز طبية و15 مركز أشعة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تشغيل أول مستشفى للشركة خلال عامين على طريق الإسماعيلية الصحراوى لخدمة سكان شرق القاهرة باستثمارات 180 مليون جنيه، تم دفع 35 مليون جنيه لشراء المبنى والأرض، والباقى سيقسم بين تغطية جزء من حصيلة الطرح، والباقى تمويل بنكى بنحو 80 مليون جنيه.