لافروف: زيادة العسكريين الأمريكيين فى بولندا انتهاك لاتفاقياتنا مع الناتو

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اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف زيادة عدد العسكريين الأمريكيين فى بولندا انتهاكا للاتفاقيات بين روسيا وحلف شمال الأطلسى "الناتو".

وقال لافروف - فى مؤتمر صحفى مع وزير خارجية دولة الرأس الأخضر اليوم /الثلاثاء/ - "إن زيادة عدد العسكريين الأمريكيين فى بولندا يعكس سياسة الولايات المتحدة المتمثلة فى نقض جميع الاتفاقيات، التى كانت موجودة فى مجال الأمن فى منطقة أوروبا والمحيط الأطلسى".

وأضاف "نتحدث عن تقويض إحدى الاتفاقيات الرئيسية بين روسيا وحلف (الناتو)، والتى تنص على عدم نشر قوات قتالية كبيرة بشكل دائم على أراضى الأعضاء الجدد فى الحلف".