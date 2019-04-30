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لأول مرة.. تقرير لـ"الاتصالات" يكشف: 40.9 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:49 م
لأول مرة.. تقرير لـ"الاتصالات" يكشف: 40.9 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر حاسب آلى - أرشيفية
كتبت: هبة السيد
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أظهر تقرير شهرى صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى والمحمول فى مصر إلى 40.9 حتى فبراير الماضى بنسبة انتشار بلغت نحو 48%.

 

فيما يشهد الإنترنت فائق السرعة، نموا شديدا بفضل الاستثمار فى البنية التحتية، حيث وصل عدد المشتركين إلى 6.74 مليون مشترك، فيما بلغت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 34.38% فى فبراير 2019.

 

فيما تشهد خدمات التليفون الأرضى، زيادة مطردة، حيث وصل حجم الاشتراكات إلى 8.36 مليون مشترك بفضل احتياج المشتركين على خدمات ADSL حيث تعمل المصرية للاتصالات على القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن وجود مشغل ثان للخدمة اتصالات مصر.


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