video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. مصريون يبتكرون سيارة تنبه السائق فى حاله النوم وارتفاع ضربات القلب

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:44 م
فيديو.. مصريون يبتكرون سيارة تنبه السائق فى حاله النوم وارتفاع ضربات القلب مصريون يبتكرون سيارة تنبه السائق فى حاله النوم
رسالة كوالالمبور مروة الغول
إضافة تعليق

قال باسم ماجد طالب بكلية الهندسة بالجامعه الألمانية بالقاهرة، إن فريق العمل لتصنيع السيارة الخاصة بهم يضم  60 طالب ينقسمون إلى عده مجموعات منهم التقنى وإدارة أعمال وفنون تطبيقة.

 

وأضاف الطالب باسم ماجد فى حديثة لـ"اليوم السابع" خلال الماراثون البيئى بماليزيا، أن نموذج السيارة التى قاموا بتصنيعها تزن 85 كيلو جراما، ولديها القدرة على السير لمسافة 100 كيلو متر بوات واحد من الكهرباء.

 

وتابع الطالب، أن أهم مايميز السيارة هو مميزات الأمان والتعرف على الحالة الصحية للسائق من سرعة َنبضات القلب وحالات الهبوط، وكذلك عدم التركيز وفى حالة نوم السائق أوالهبوط أو ارتفاع سرعه ضربات القلب، تقوم هذه السيارة بالتنبيه.

 

وأضاف الطالب باسم ماجد،أن هذه السيارة تتميز بخفة الوزن، متمنيا أن يرى هذا النموذج من السيارة  فى مصر بعد إدخال بعض التعديلات عليها حتى تستطيع أن تسير فى الشارع لافتا أن نموذج هذه السيارة تكلف حوالى 65 الف جنيها.

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.35.59 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.36.00 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.36.00 PM (3)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.36.01 PM
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..طلاب بهندسة حلوان يبتكرون سيارة تسير 259 كيلومترا بلتر بنزين واحد

"فريق بناتى سعودى" يصنع سيارة نموذجية.. ويؤكد تجربة ممتعة فى ماليزيا

أول نموذج لسيارة مصرية تعمل بغاز الهيدروجين صممها مجموعة من الطلاب

طلاب

طلاب مصريون

سيارة

طلاب هندسة

الجامعة الالمانية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة