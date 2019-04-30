video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. طلاب هندسة المطرية يصنعون سيارة صديقة للبيئة بتكلفة 100 ألف جنيه

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:51 م
فيديو.. طلاب هندسة المطرية يصنعون سيارة صديقة للبيئة بتكلفة 100 ألف جنيه طلاب هندسة المطرية يصنعون سيارة صديقة للبيئة
رسالة كوالالمبور - مروة الغول
إضافة تعليق
كشف محمود أحمد عبد العاطى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة المطرية قسم ميكانيكا سيارات، عن قيامه بمشاركة عدد من طلاب الكلية بتصنيع سيارة  صديقة للبيئة غير ملوثة للهواء، موضحاً أن تلك السيارة تعمل بالكهرباء، وتستطيع أن  تقطع مسافات كبيرة للشحنة الواحدة.
 
 
وأضاف الطالب  لـ"اليوم السابع"، خلال الماراثون البيئي بماليزيا، أن نموذج السيارة الذي قاموا بتصنيعها موفرة للطاقة مقارنة بالسيارات التي تسير بالبنزين، فضلاً عن أن تكاليف الصيانة تكاد تكون لا تذكر.
 
وأشار إلى أن هذه السيارة تستطيع أن تسير 100 كيلو متر بالشحنة الواحدة، موضحا أن  فريق العمل مكون من  10 أفراد مقسمة إلى أفراد يعملون بالكهرباء و2 "ديناميكس". لافتًا أنه يتمنى أن يرى هذا النموذج من السيارة مصنعة فى مصر.
 
وأوضح أن تلك السيارة هى ثاني سيارة يصنعها الفريق فى سنة واحدة، ويصل وزنها إلى 150 كيلو جرام، وكانت تكاليف تصنيعها حوالى 100 الف جنيه.
 
WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.38 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.44 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.40 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.38 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.42 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.43 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-30 at 2.19.39 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل ينجح العالم فى الاتجاه لقيادة سيارات صديقة للبيئة؟

فورد تطلق سيارتين صديقتين للبيئة فى الصين العام المقبل

"فريق بناتى سعودى" يصنع سيارة نموذجية.. ويؤكد تجربة ممتعة فى ماليزيا

أول نموذج لسيارة مصرية تعمل بغاز الهيدروجين صممها مجموعة من الطلاب

فيديو.. طلاب هندسة القاهرة يبتكرون سيارة تسير بدون سائق

طلاب هندسة

سيارة صديقة البيئة

اخبار الاقتصاد

سيارة

طلاب هندسة المطرية




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة