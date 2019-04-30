فيديو.. "سمارت بارك" أول جراج ذكى يحل أزمة المرور فى مصر

ـ مكان سيارتين يستوعب 20 سيارة بشكل رأسى والتركيب فى اسبوع

ـ محمد يوسف رئيس شركة روكان : اول وحدة يتم تنفيذها بمدينة المنصورة ومطلوب تعميمها على مستوى الجمهورية لمواجهة مشكلة انتظار السيارات وإعادة الإنضباط للشارع المصرى

ـ محمد شلبى المستشار المالى : من المخطط اقامة مصنع بمصر لتصنيع الجراج المعدنى بالتعاون مع الشريك الصينى باستثمارات 500 مليون دولار والتصدير للخارج خلال 4 سنوات

على الرغم من التوسع فى انشاء الجراجات الخرسانية ، وخاصة التى تم تصميمها وتنفيذها مؤخرا تحت سطح الارض لإستيعاب اكبر عدد ممكن لانتظار السيارات ، الا انها لم تستطع الصمود امام ارتفاع معدلات زيادة السيارات سنويا ، واصبح مشهد انتظار السيارات "صف ثانى وثالث" فى شوارع العاصمة والمحافظات مألوفـــا ،مما يتسبب فى الاختناقات المرورية والمشاكل التى تحدث بسببها وهذا لا يخفى على احد ، الامر الذى استدعى ضرورة ان تكون هناك حلول بديلة وغير تقليدية ، لحل هذه الازمة المستعصية .

"لازم نفكر خارج الصندوق" شعار رفعه المهندس الشاب محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة روكان للإستثمار والتنمية -- لحل ازمة المرور فى مصر ، باحدث الطرق العالمية وهى تكنولوجيا "سمارت بارك" او الجراج الذكى الذى تم تنفيذه فعليا ولاول مرة على ارض مصرية فى مدينة المنصورة بجوار حديقة الورد ، ليصبح شاهدا على اول نقلة حضارية فى مجال الجراجات الذكية

وعن بداية الفكرة وكيفية التنفيذ يقول المهندس محمد يوسف : تسعى الدولة جاهدة منذ زمن لحل مشكلة التكدس المرورى ومع صعوبة ايجاد اماكن لانتظار السيارات وخاصة فى الشوارع الرئيسية ، وظهور الانتظار بالصف الثانى والثالث لعدم توافر الجراجات او المساحات الكافية لاستقبال هذا الكم المتزايد سنويا من السيارات ، كان لابد من التفكير فى حلول خارج الصندوق .

وبالبحث وجدنا ان "سمارت بارك" او الجراج الذكى والتى تقوم على فكرة تكنولوجيا استغلال المساحات هى افضل الطرق الحديثة التى تتناسب مع البيئة المصرية لحل هذه المشكلة ، وهى عبارة عن هيكل معدنى قاعدته فى الاسفل تشغل حيز سيارتين ويتسع ل20 سيارة بشكل راسى يتم رفع السيارات الى اعلى ونزولها للاسفل بشكل اتوماتيكى ، ولا تتعدى مساحته بما يحمله من سيارات اكثر من 35 متر2 على سطح الارض مقارنة بمساحة 400 متر لاستيعاب نفس عدد السيارات بالطريقة التقليدية ، سواء كانت ساحة اوجراج عمومى ويمكن تركيب اكثر من وحدة ( جراج الكترونى ) بنفس المستوى فى الاماكن الحيوية دون الحاجة لمساحات اراضى كبيرة سواء فوق او تحت الارض وبشكل آمن 100 % ، حيث يتم مراعاة أعلى مستويات الامان العالمية وخاصة فى التركيب فالقاعدة الخرسانية ، التى يتم تركيب الوحدة عليها عبارة عن خرسانة مسلحة تتحمل الاهتزازت طبقا للمواصفات القياسية ويتم تنفيذها طبقا للتصميمات التى وضعتها الشركة المصنعة للوحدة ولا تتعدى مدة إنشاء القاعدة و تركيب الوحدة أكثر من 10 أيام لتكون جاهزة للعمل فى اى مكان.

وفيما يخص مرحلة التنفيذ اضاف مهندس يوسف : ان البداية كانت بعرض الفكرة على العقيد ممدوح الحص مدير ادارة المرور بالمنصورة والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، ووجدنا منهم تشجيعا كبيرا وتفهما لقيمة هذا المشروع وبعد البحث فى انسب العروض من كوريا والصين تم الاستقرار على العرض الصينى ( تكنولوجيا عالية – بسعر مناسب ) ، وتم تخصيص مكان لتنفيذ الوحدة بحى غرب المنصورة بجوار حديقة الورد باعتباره من الشوارع الرئيسية التى تعانى من الازدحام الشديد وبمعاونة رئيس حى غرب محاسب احمد عبد السميع مقبل ظهر اول جراج الكترونى ، والذى لاقى ترحيب كبير من المواطنين حيث يتم التعامل مع شخص واحد فقط بالاضافة الى الامان الكامل للسيارة فهى غير معرضة لاى نوع من السرقات او الاحتكاكات والصدمات ، وتعتبر تكلفة الإنتظار هى أقل تكلفة فى مصر على الإطلاق حيث لا تتعدى تكلفة الساعة الاولى 7 جنيهات وكل ساعة اضافية 3 جنيهات بخلاف تكلفة رمزية فى حالة مبيت السيارة.

واضاف يوسف انه يوجد فى الوقت الحالى اتصالات مباشرة مع هيئات حكومية للاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة لديها والعمل على تصنيعها بايادى مصرية على أن يتم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال عامين بهدف توفير العملة الصعبة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب ، كما سيتم تنفيذ موبايل ابليكيشن يستطيع من خلاله اى شخص تخصيص مكان لانتظار سيارته ، قبل تحركه من خلال ربطه بشبكة الجراجات الذكية " سمارت بارك " .

ومن جانبه لفت احمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة أنه سوف يتم تنفيذ 25 وحدة جديدة على مستوى الحى كمرحلة اولى للقضاء على أزمة الاختناقات المرورية باعتباره أول حى على مستوى الجمهورية يقوم بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة ومن بعده إلى باقى أحياء المحافظة وباقى محافظات الجمهورية كما أكد على اهتمام المحافظ بأهمية إيجاد حلول بديلة ومتطورة لحل أزمة المرور .

اهمية الاستفادة من تكنولوجيا "سمارت بارك" فيما يتعلق بالجانب الأمنى اكد المستشار المالى لشركة "روكان " ان استخدام هذه التكنولوجيا له بعد امنى حيث أن هذه الوحدات تعمل على مدار الساعة مما يقلل من حالات سرقة السيارات كما أنه يمكن تزويدها بالكاميرات لرصد ومراقبة التحركات بالشارع.

ولفت شلبى الى عمل مذكرة تفاهم مع الجانب الصينى لإنشاء اكبر مصنع متخصص لتنفيذ وحدات ال "سمارت بارك" فى الشرق الاوسط على ارض مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهذه الانشطة ، وسيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة والكشف عن حجم هذه الاستثمارات بتكلفة مقترحة تقدر ب 500 مليون دولار ، بحيث تصبح مصر هى المركز الرئيسى لتصنيع هذه الوحدات فى المنطقة والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط خلال 4 سنوات .

وأضاف المهندس أحمد كامل مدير المشروعات والمدير التنفيذى لشركة روكـــان : أن الجراجات الذكية تستخدم على نطاق واسع فى أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وهى تمثل نقلة نوعية فى استخدام التكنولوجيا لحل المشاكل المرورية الناتجة عن تكدس السيارات بالشوارع والمحاور الرئيسية بسبب انتظار السيارات وما يسببة ذلك من خسائر فادحة بسبب التوقف فى المناطق المزدحمة واستهلاك الوقود والسيارات بالإضافة للإنبعاثات والتلوث البيئى.

ويمكن الإستفادة من هذه الوحدات فى محطات مترو الأنفاق والقطارات وأمام المولات وقاعات الأفراح ووحدات المرور وهناك أكثر من نموذج بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وبصورة تسهل دخول وخروج السيارات وتحقق انسياب الحركة المرورية

وأكد إن تكلفة إنشاء وتركيب وتشغيل الوحدة لا تتعدى 5 % من تكلفة إنشاء جراج خرسانة لنفس العدد من السيارات بالإضافة إلى أن هذه الوحدات لا تحتاج لصيانة مكلفة .