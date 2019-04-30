فيديو..جبالى المراغى فى عيد العمال: مصر عبرت مرحلة الخطر وحان دور عملية التنمية

كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى

قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الشعب المصرى حسم قراره وقال نعم للتعديلات الدستورية والتى استهدفت إصلاحا سياسيا شاملا ونقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل متوجها بالشكر إلى الشعب المصرى.

وأضاف المراغى، خلال حفل الاحتفال بعيد العامل، أن مصر عبرت مرحلة الخطر واستقرت دعائم مصر الحديثة، والتى خططت لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة للدولة، مضيفا أن الشعب المصرى يعلم جيدا ما تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل الظروف الصعبة، مؤكدا أنه على العمال جميعا بالعمل على توسيع لن يتخذها سوى الرئيس السيسى.

وتابع: "شعار المرحلة القادمة العمل ثم العمل، والعمال يدركون جيدا ما يقوم به الرئيس جيد من بناء دولة اقتصادية قوية، ومدى توفير كافة وسائل الاجتماعية والصحية للعمال، وكذلك خلق فرص عمل للمواطنين فى المشروعات القومية المختلفة، موجها الشكر للرئيس الإنسان، على تحسين أحوال العمال فى زيادة الحدى الأدنى للأجور، مع صرف علاوة من أول يوليو المقبل، والتى تتناسب مع زيادة الأسعار.

وأوضح أنه يضطلع إلى اتجاه العاملين بالقطاع الخاص ومنحهم العلاوات والحد الأدنى للأجور والتى وجه بها الرئيس، مؤكدا أن القطاع الخاص هم الأغلبية العظمى والتى تمثل جزء كبير فى الدولة، ومنها والشركات الخاصة والمؤسسات الصحيفية.