فيديو..تعرف على تخفيضات معرض سوبر ماركت أهلا رمضان فى محافظة الجيزة

افتتحت محافظة الجيزة عددا من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بالجيزة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بعدد من الأحياء والمدن.

وتقع معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بمناطق: "أرض اللواء بحى العجوزة على مساحة 600 متر مربع وبمشاركه 40 شركة عارضة وبمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 21 شركة وبمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة".

ورصد اليوم السابع التخفيضات الموجودة بأحد معارض الجيزة، والكائن بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتصل التخفيضات لـ25 % عن السوق الخارجى.