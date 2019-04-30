video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.."بُناة مصر".. فيلم تسجلى من إدارة الشؤون المعنوية فى احتفالية عيد العمال

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:03 م
فيديو.."بُناة مصر".. فيلم تسجلى من إدارة الشؤون المعنوية فى احتفالية عيد العمال فيلم بناة مصر
كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى
إضافة تعليق

إيمانًا بالتاريخ الطويل من البناء والعمل والتنمية، تلك المحطات مهمة من العمل والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، أنتجت إدارة الشؤون المعنوية فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بناة مصر".

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، برأس التين بمدينة الإسكندرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل منذ قليل، إلى قصر رأس التين بمحافظة الإسكندرية، والذى يشهد الاحتفال بعيد العمال الذى ينظمه الاتحاد العام للنقابات عمال مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عدداً من العمال والقيادات العمالية تقديراً منه للجهود والعطاء الذي بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مباشر للاحتفال بعيد العمال بحضور الرئيس السيسى

بدء الاحتفال بعيد العمال فى الإسكندرية بحضور الرئيس السيسى

فيديو..السيسى يصل مقر الاحتفال بعيد العمال فى قصر رأس التين بالإسكندرية

بناة مصر

عيد العمال

عمال مصر

السيسي

الاسكندرية

راس التين




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة