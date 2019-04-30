فيديو..بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العمال والقيادات النقابية

كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى

كرم الرئيس عبد الفاتح السيسى عددا من العمال والقيادات العمالية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

والمكرمون هم:

السيد محمد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق.

عماد الدين محمود نائب رئيس النقابة العامة للبترول سابقا.

عبد المنعم محمد الغزالى رئيس النقابة العامة للعاملين.

محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة.

فهيمة محمد على سليمان نائب رئيس النقابة العامة للبترول سابقا.

جمال عبد الناصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.

جمال السيد هاشم كيلانى رئيس اللجنة النقابية بمصلحة الضرائب المصرية سابقا.

حمدى حمدى مصلحى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام سابقا.

سيد يوسف طه عبد الرحيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد المصرى سابقا.

السيد سعيد عطية محمد نقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى.

حسين عبد الرحمن مدير عام إدارة العلاقات العامة.

جمال محمود كبير كتاب بالمكتب الفنى بوزارة القوى العاملة.

كما سلم الرئيس شهادات تقدير للشباب:

أحمد خميس حسن فنى مختبر لشركة النصر للأصواف والمنسوجان.

حسين أحمد عبد النبى فنى انتاح فالت بالشركة النحاس المصرية.

سمر سمير محمد عبد العاطى محاسبة باتحاد محلى عمال القليوبية.

نهلة مصطفى أخصائى ثانى تخصيص بنطاق تخطيط بشركة الجمهورية للأدوية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يكرم الرئيس عددًا من العمال والقيادات العمالية تقديراً منه للجهود والعطاء الذي بذلوه العمال على مدار السنوات الماضية من جهود لدفع عملية التنمية في جميع ربوع مصر.