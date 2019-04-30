فيديو.. إقبال كبير على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة نصر

كتب مدحت وهبة

يستقبل معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" المواطنين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث يتوافد على المعرض الكثير من المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة خاصة منتجات الأسماك واللحوم والدواجن.

وتقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح عبوة سمك فيليه قشر بياض بسعر 140جنيهًا، وعبوة نصف كيلو بسعر 70 حنيهًا، وكذلك طرح عبوة سمك فيليه بلطى بسعر 100 جنيه للكيلو، عبوة نصف كيلو بسعر 50 جنيهًا للكيلو.

بالإضافة إلى طرح كافة أنواع الأسماك بمعدل 50 طن يوميًا "طازجة ومجمدة ورنجة وفسيخ"، بهدف استمرار طرح المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة تتفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم طرح كيلو الرنجة بسعر 32 جنيهًا، وكذلك طرح كيلو الفسيخ بسعر 94 جنيهًا فى معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.