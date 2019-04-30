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فريق بحث جنائى لكشف غموض مقتل شاب صان الحجر بالشرقية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:57 ص
فريق بحث جنائى لكشف غموض مقتل شاب صان الحجر بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أمر اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، بتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، مقتولا بطلق نارى بالقرب من ترعة المسلمية دائرة صان الحجر.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور على جثة "محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق ناري، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية.

وبالعرض على نيابة الحسينية قررت بمعرفة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة. 

 

 

 


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