غرفة عمليات بديوان مديرية تعليم"الوادى الجديد"لمتابعة امتحانات النقل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراس 2018-2019 بجميع مدارس المحافظة، بالإدارات التعليمية الخمس، ووجه بضرورة أن يؤدى الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش وعدم السماح به، ومساءلة من يخالف ذلك.

وأكد التداوى، أن عدد المتقدمين لآداء الإمتحانات اليوم نحو 43691 طالب وطالبة، وتشمل، المرحلة الابتدائية 27874 تلميذ و تلميذة، والمرحلة الإعدادية 9316 طالب وطالبة، والشهادة الإعدادية المهنية 160 طالب وطالبة، والثانوى العام 1791 طالب وطالبة، و التعليم الثانوى الصناعى 2094 طالب وطالبة، والتعليم الثانوى الزراعى 1831 طالب وطالبة، والتعليم الثانوى التجارى 625 طالب وطالبة.

وأشار التداوى، إلى أن متابعة أعمال الامتحانات بجميع المدارس والإدارات التعليمية عبر برنامج"سكايب"من داخل غرفة العمليات بالمديرية، و أن الامتحانات من الكتاب المدرسى، وفى مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج الذي تم تدريسه للطلاب، مؤكدا أنه تم التشديد على المعلمين والموجهين، بضرورة عدالة التصحيح من مدرسى كل مادة والمتابعة الجيدة للكنترولات .

وأعلن وكيل التعليم، تدشين غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، على أعلى مستوى من التقنيات والاتصالات، لمتابعة إمتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بالإدارات التعليمية الخمس، والتى بدأت أعمالها فى السابعة صباحا، بحضور مديرى الإدارات التعليمية ووكلائهم و مديرى إدارات التعليم المختلفة (العام – الفنى)، وموجهى عموم المواد الدراسية لامتحانات اليوم و ممثلى الإدارات النوعية المعنية بالديوان العام، ووموجهى أوائل المواد الدراسية والإدارات المعنية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس، وبعض مدارس المحافظة عبر برنامج "سكايب" أحد وسائل الاتصالات الحديثة عبر الإنترنت .