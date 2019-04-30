غدا.. بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

تبدأ غدا الأربعاء مكاتب البريد فى استقبال الراغبين فى سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ويستمر التقديم حتى 1 مايو المقبل.

وحول تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، قالت مى عبدالحميد، إن فى محافظة بنى سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسى – الفشن فرعى – ببا الرئيسى – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسى – الواسطى فرعى – الميمون)، وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل)، وفى محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسى – منفلوط الرئيسى – منقباد – أسيوط الرئيسى – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسى – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع)، وفى محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – شارع التحرير – مدينة ناصر – حى الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادى – نجع حمادى فرعى – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفى محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العمارى – الزينة قبلى – الزينة بحرى – الأقصر الرئيسى – سيدى أبوالحجاج).

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات الصعيد.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنويا للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقا لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه، مشيرة إلى أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد يأتى فى إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التى تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات فى سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.