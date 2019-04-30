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غدا.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة 12ساعة لتوصيل خط جديد بطريق السويس

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:02 م
غدا.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة 12ساعة لتوصيل خط جديد بطريق السويس شركة مياه الشرب بالقاهرة
كتبت ــ هند عادل
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه بعدد من المناطق بالمحافظة غدا الأربعاء، لمدة 12 ساعة منذ الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساء، نتيجة لوجود أعمال توصيل خط المياه الجديد قطر 1000 مم أسفل كوبرى الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس .

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة العاشرة، أرض الجولف، الفرسان، المدفعية، شباب المهندسين، رامو، رابعة الاستثمارى"، بالإضافة إلى ضعفها بالمنطقة السادسة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابر والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المحددة، وتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى .

 


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