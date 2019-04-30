عاهل البحرين يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

المنامة - باريس (أ ش أ)

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، علاقات التعاون المشترك والإمكانات والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين وتسهم في تطوير مقوماتها.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" بأنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي والمالي التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر بشأنها، فضلا عن مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية.

كما التقى العاهل البحريني مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث أعرب عن تطلع بلاده لتنويع وتنشيط آفاق التعاون بين البلدين، وخصوصاً في مجال الطاقة والنقل والاستثمار الثقافي والتعليمي والسياحي.

وكان العاهل البحريني وصل اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ستجري مباحثات ثنائية تتناول العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة الى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.