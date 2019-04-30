ضبط عامل بحوزته "فلنكات" سكة حديد مسروقة بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل بحوزته 8 قطع من "فلنكات" السكك الحديدية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ إلى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمعدية "دمنهور شبرا" دائرة قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "محمد ع س" 27 عاما عامل، أثناء قيادته مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية حمراء اللون، محملة بـ 8 قطع من فلنكات الخشب الخاصة بالسكك الحديدية .

وبمواجهة المتهم أمام المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا أقر بحيازته لتلك الفلنكات لأنه عثر عليها بمنطقة ميت نما بجوار شريط السكة الحديد دائرة القسم، وانتقل رئيس المباحث إلى المكان الذى أرشد عنه المتهم وتبين وجود 4 فلنكات أخرى ملقاه بجوار شريط السكة الحديد .

وجرى التحفظ على مركبة التروسيكل والمضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.