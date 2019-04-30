صور.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالبراءة فى قضية "الإضرار بالاقتصاد القومى"

كتب إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين 14 متهما المحكوم عليهم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

والمتهمون المحكوم عليهم بالبراءة هم شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزاؤ، محمد على، محمد ابراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، على عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.