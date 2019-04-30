صور.. معرض لطلاب "العمارة" بفنون جميلة الزمالك فى بيت المعمار المصرى

كتبت - منى فهمى

استضاف بيت المعمار المصرى، بدرب اللبانة في منطقة القلعة، معرضا لأعمال طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وضم مجموعة من اللوحات التحليلية وماكيتات للكنائس والمبانى محل الدراسة بمادة تاريخ العمارة.

جانب من الحضور بمعرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بفنون جميلة الزمالك فى بيت المعمار المصرى

من جانبها، قالت الدكتورة دعاء شحاتة، الأستاذ المساعد بقسم العمارة فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، اليوم الثلاثاء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه ‏‎تم افتتاح المعرض بعنوان "إبداع الشباب بين الماضى والمستقبل"، برعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وبحضور الطلاب، وأساتذة متخصصين مثل الدكتور محمد مجدى أبو النور، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



جانب من معرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بفنون جميلة الزمالك فى بيت المعمار المصرى

كما حضر حفل افتتاح معرض أعمال طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة الدكتورة صفية القبانى، عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور عصام صفى الدين، مؤسس بيت المعمار، والدكتورة هبة صفى الدين، مديرة بيت المعمار المصرى، وأعضاء هيئة التدريس من أساتذة وهيئة معاونة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. المعرض و مادة "تاريخ العمارة" تحت إشراف وتدريس الدكتورة دعاء أحمد شحاتة أبو المجد، وهيئة معاونة المهندسة هاجر محمد، بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.



جانب من الحضور بمعرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بفنون جميلة الزمالك فى بيت المعمار المصرى

أضافت الدكتورة دعاء شحاتة، الأستاذ المساعد بقسم العمارة فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، أن هذا العام تم إقامة المعرض ولأول مرة فى بيت المعمار المصرى، أحد مراكز الإبداع الفنى التابعة لوزارة الثقافة المصرية، وهو البيت الذى عاش به حسن فتحى شيخ المعماريين المصريين قبل وفاته.

وتميز المعرض بعرض أفكار تحليلية وماكيتات وتصميمات مميزة للطلاب، وتم الربط بين المواد الدراسية المختلفة التى يتعلمها الطلاب، فتاريخ العمارة يقدم الماضى مرتبطا بالحاضر والمستقبل ومرتبط بالبيئة والمجتمع.