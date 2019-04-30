صور.. محمد بن راشد يدشن وزارة "اللا مستحيل" ويعتمد حزمة مشاريع

كتبت إيمان حنا

دشنت دولة الإمارات وزارة "اللامستحيل" لأول مرة مرة فى العالم لتستكمل قطار التقدم الذى أطلقه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فإلى جانب وزارة السعادة والتسامح والذكاء الاصطناعى، اعتمد بن راشد اليوم حزمة من المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات، بما يضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، وعمل الهيئة على تطبيق استراتيجية متكاملة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة بصورة تكفل السعادة والرفاهية لسكان دبى وزوارها، بحسب البيان الإماراتية.

وزارة "اللامستحيل"

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا وزارة جديدة تحمل اسم وزارة اللا مستحيل، حيث شارك فى افتتاحها وتدشينها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، برفقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وعدد من الوزراء والمسئولين بحكومة الإمارات، حيث حرص الشيخ محمد بن راشد على الإشراف على اللافتة الخاصة بالوزارة بنفسه.





ولا تعد الوزارة الجديدة التى أعلن عنها حاكم دبى الأولى من نوعها فى الإمارات، حيث سبق أن أعلنت الحكومة الإماراتية عن 3 وزارات جديدة من قبل، مثل وزارة السعادة ووزارة التسامح ووزارة الذكاء الاصطناعى، لينضم إليهم الوزارة الجديدة "اللامستحيل".







وحدات نقل معلقة

للمرة الأولى أطلقت الإمارات مشروع وحدات النقل المعلقة (سكاى واى)، وهو عبارة عن نظام نقل متطور ومتميز في سماء مدينة دبي، يربط بين أهم المناطق حيوية مثل مركز دبي المالي العالمى ووسط المدينة، مع الخليج التجارى.





حديقة معلقة

وشملت المشاريع التى اعتمدها الشيخ محمد بن راشد الحديقة المعلقة، وممشى فى كل من: شارع الشيخ زايد، وأم سقيم، وشاطئ جميرا، ومسارات الدراجات الهوائية، وكذلك مشاريع الطرق وأنظمة النقل الجماعى. كما اعتمد سموه الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية فى المناطق السكنية (2019-2023)، واطلع على سير العمل فى مشروع تطوير محور شارع طرابلس، ومحور الخوانيج وحديقة مشرف، ومشروع تطوير طريق دبي ـ العين، ومشروع تطوير الطرق المؤدية للمدينة العالمية.









واستمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح من مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول تفاصيل مشروع الحديقة المعلقة، وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً.





واطلع على مشروع ممشى شاطئ الغروب وهو عبارة عن وجهة شاطئية جديدة ومناطق ترفيه عائلية متجددة بمساحة شاطئية 80 ألف متر مربع متصلة مع ممشى شاطئ جميرا، ويتضمن مساحات شاطئية، ونماذج فريدة لمجموعة من الجزر العائمة بالقرب من قناة دبى المائية تبلغ مساحتها الكلية 107 آلاف متر مربع، وتصاميم عصرية لتلال خضراء وتلال رملية ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق عامة ومساحات لمحلات البيع بالتجزئة.

منظومة مرور "ذكية"

واطلع كذلك على سير العمل فى مشروع توسعة الأنظمة المرورية الذكية الذى يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التى تنفذها الهيئة، لتوفير بنية تحتية متكاملة للأنظمة المرورية الذكية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، بهدف زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حاليا إلى 60%.