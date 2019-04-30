صور.. محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية

السويس - السيد فلاح

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام بجولة تفقدية لأعمال تطوير ورصف وتجميل طريق " السويس - الأدبية " بطول 10 كيلو متروشارع صلاح نسيم أمام شركات البترول وأعمال تطوير ميدان فكري زاهر .

وأكد المحافظ ، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطويرودهان أسوارالشركات بشارع صلاح نسيم وطريق السويس القاهرة ، بالإضافة الى التنبيه علي أصحاب العقارات بحى وفيصل وعتاقة ، بانهاء اعمال الدهانات لواجهات العمارات بمدينة السلام 1 بحي فيصل علي طريق السويس القاهرة والمباني الواقعة بنطاق السلام 2 بحي عتاقة ، وكذلك رفع الاشغالات والتراكمات والاكشاك والمباني العشوائية بمنطقة الاتكة وميدان الادبية ومنع وقوف أي معدات او لواد راو سيارات علي جانبى طريق ، وكذلك سرعة إنهاء الأعمال المعلقة خاصة وأن محافظة السويس سوف تستضيف المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الافريقية التي ستقام بمصر .

رافق المحافظ في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وممثلي الشعبة الهندسية و المرور ومديري الطرق وجهاز التجميل وفريق الطوارئ والكهرباء والري والصرف الصحي والانارة العامة وممثلي الشركات المنفذة للأعمال والجهات المعنية.















































































