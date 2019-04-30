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صور.. محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:54 م
صور.. محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح
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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام  بجولة تفقدية لأعمال تطوير ورصف وتجميل طريق " السويس  - الأدبية " بطول 10 كيلو متروشارع صلاح نسيم أمام شركات البترول وأعمال تطوير ميدان فكري زاهر .

وأكد المحافظ ، على ضرورة  سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطويرودهان أسوارالشركات  بشارع صلاح نسيم وطريق السويس القاهرة ، بالإضافة الى  التنبيه علي أصحاب العقارات بحى وفيصل وعتاقة ،  بانهاء اعمال الدهانات لواجهات العمارات بمدينة السلام 1 بحي فيصل علي طريق السويس القاهرة والمباني الواقعة بنطاق السلام 2 بحي عتاقة ، وكذلك رفع الاشغالات والتراكمات  والاكشاك والمباني العشوائية بمنطقة الاتكة وميدان الادبية ومنع وقوف أي معدات او لواد راو سيارات علي جانبى طريق  ، وكذلك سرعة إنهاء الأعمال المعلقة خاصة وأن محافظة السويس سوف تستضيف  المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الافريقية التي ستقام بمصر .

رافق المحافظ في الجولة  كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وممثلي الشعبة الهندسية و المرور ومديري الطرق وجهاز التجميل وفريق الطوارئ والكهرباء والري والصرف الصحي والانارة العامة وممثلي الشركات المنفذة للأعمال والجهات المعنية.

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (1)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (2)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (3)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (4)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (5)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (6)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (7)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (8)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (9)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (10)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (11)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (12)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (13)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (14)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (15)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (16)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (17)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (18)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (19)
 

 

محافظ السويس يتابع أعمال التطوير والرصف والتجميل بطريق الأدبية (20)
 

 


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