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صور.. زعيم المعارضة الفنزويلية يقود حشد هائل من المعارضين وسط اصوات إطلاق نار

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:04 م
صور.. زعيم المعارضة الفنزويلية يقود حشد هائل من المعارضين وسط اصوات إطلاق نار الأوضاع فى فنزويلا
كتب أحمد علوى- رويترز
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سمع شهود من رويترز دوي إطلاق نار وسط حشد قاده زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو اليوم الثلاثاء خارج قاعدة جوية في كراكاس بعد أن قال جوايدو في وقت سابق إن قوات الجيش انضمت إليه للإطاحة بحكم الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال شهود من رويترز إن رجالا يرتدون الزي العسكري كانوا برفقة جوايدو تبادلوا إطلاق النار مع جنود يأتمرون بأمر مادورو. وقال الشهود إنهم يعتقدون أن ذخيرة حية استخدمت في إطلاق النار.

وقال جوايدو في وقت سابق إنه بدأ "المرحلة الأخيرة" من خطته لإنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو وناشد المواطنين والجيش مساندته في إنهاء "اغتصاب (مادورو) للسلطة".

 
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