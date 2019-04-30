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صور.. رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "دبى للاستثمار"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:54 م
صور.. رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "دبى للاستثمار" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة "دبى للاستثمار"
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى‎
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الشركة تعرض إقامة مجمع استثمارى متكامل بمصر.. ومدبولى: نقدم التيسيرات للمستثمرين الجادين     

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع خالد كلبان، الرئيس التنفيذى لشركة "دبى للاستثمار"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس، عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

 فى بداية اللقاء، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن شركة "دبى للاستثمار" أنشأت مجمع دبى للاستثمار على مساحة 23 كم2، وهو مشروع استثمارى متكامل، والشركة لديها الرغبة فى إقامة مثل هذا النموذج على أرض مصر.

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة دبى للاستثمار (1)

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الرئيس التنفيذى لشركة "دبى للاستثمار" حول نشاطها والذى يمتد ليشمل عدداً من القطاعات، ويأتى فى مقدمتها قطاع العقارات، وفى هذا الصدد أوضح مسئول الشركة أنها ساهمت فى اقامة العديد من المناطق الصناعية، والسكنية، والتجارية، هذا إلى جانب ريادتها فى مجال التطوير العقارى، وذلك من خلال اقامة العديد من الشراكات فى هذا المجال مع عدد من الشركات.

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة دبى للاستثمار (2)

 وأضاف خالد كلبان، أن استثمارات الشركة التى تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار تتضمن أيضاً العمل فى مجالات التعليم والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والاغذية، ومواد البناء والتشييد.

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة دبى للاستثمار (3)

كما استعرض خالد كلبان، المقترح الخاص باقامة مجمع استثمارى متكامل على أرض مصر تتوافر به كافة الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الى مصر، واستغلال الفرص الواعدة بها، موضحاً أنه قام بزيارة عدد من الاماكن المقترحة لاقامة هذا المجمع فى محافظة الفيوم، ومدينة العلمين الجديدة، مبدياً إعجابه بالمنطقتين، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة وافية والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، تمهيداً للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لاقامة التوسع فى اقامة مثل هذه المجمعات الاستثمارية فى العديد من الدول العربية والافريقية.    

رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة دبى للاستثمار (4)

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، والتعاون مع المستثمرين الجادين، وتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الجادة.

وحول مقترح الشركة باقامة مجمع للاستثمار على أرض مصر، أشار رئيس الوزراء ، إلى أن طموحاتنا لمثل هذه المشروعات أن يتم تنفيذها فى أقصر وقت ممكن، موضحاً أن لدينا سنوياً نحو مليون مواطن يدخلون لسوق العمل، وهو ما يستلزم الاسراع بحركة التنمية واقامة المزيد من المشروعات التى توفر فرص عمل جديدة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزير الصناعة بشأن إنشاء هذا المشروع.


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