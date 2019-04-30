صور.. السيسي باحتفالية عيد العمال: تكلفة تطوير قطاع غزل المحلة بلغت 20 مليار جنيه

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تكلفة تطوير قطاع غزل المحلة تبلغ 20 مليار جنيه، مضيفًا: "مفيش إنسان هيضيع نتيجة الإصلاح لكن واحنا بنعمل الإصلاح يجب أن نستوعبها بسرعة ونبذل أقصى طاقة".

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال:"المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع ولن يضيع أحد، داعيا إلى إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من الاستيراد"، قائلا: "سوقنا 100 مليون يا ترى كل لبسنا بنتجه احنا، ومستلزمات الإنتاج تقدر بالمليارات دى متنفعش دراسات جدوى بدل ما نجيب من الخارج يطلع 20% منهم ننتجه جوة مصر ودى مش محتاجة دراسة فى الغالب".

وتابع الرئيس السيسي حديثه:"أوعو تكونوا فاكرين إن العمل صلاة بس، وكل إجراء بنعمله هو عمل".