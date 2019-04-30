video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. إندلاع حريق ضخم بلنش سياحى بالغردقة وإصابة عامل

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:18 م
صور .. إندلاع حريق ضخم بلنش سياحى بالغردقة وإصابة عامل حريق لنش سياحى بمنطقة الكورنيش بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

إندلع حريق ضخم فى أحد اللنشات البحرية السريعة، وذلك أثناء رسوه برصيف بحرى داخل إحدى القرى السياحية تحت الإنشاء بمنطقة الكورنيش بالغردقة

وكانت غطت الأدخنة الكثيفة سماء المنطقة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد أن إلتهم الحريق اللنش بالكامل، والذى حدث أثناء تموينه بالوقود

وأسفر الحريق عن إصابة أحد العاملين باللنش، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

حريق لأنش سياحى بالغردقة (1)
حريق لأنش سياحى بالغردقة

 

حريق لأنش سياحى بالغردقة (2)
حريق لأنش سياحى بالغردقة

 

حريق لأنش سياحى بالغردقة (4)
حريق لأنش سياحى بالغردقة

 

حريق لأنش سياحى بالغردقة (5)
حريق لأنش سياحى بالغردقة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق هائل بمخزن خردة بالغردقة دون إصابات

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حريق بلنش سياحي

الحماية المدنية

منطقة الكورنيش بالغردقة




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة