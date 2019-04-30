صور .. إندلاع حريق ضخم بلنش سياحى بالغردقة وإصابة عامل

البحر الأحمر - عماد عرفة

إندلع حريق ضخم فى أحد اللنشات البحرية السريعة، وذلك أثناء رسوه برصيف بحرى داخل إحدى القرى السياحية تحت الإنشاء بمنطقة الكورنيش بالغردقة.

وكانت غطت الأدخنة الكثيفة سماء المنطقة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد أن إلتهم الحريق اللنش بالكامل، والذى حدث أثناء تموينه بالوقود.

وأسفر الحريق عن إصابة أحد العاملين باللنش، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



حريق لأنش سياحى بالغردقة



حريق لأنش سياحى بالغردقة



حريق لأنش سياحى بالغردقة