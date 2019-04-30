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صور.. إدراج حسن مالك و9 آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى على قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:11 م
صور.. إدراج حسن مالك و9 آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى على قوائم الإرهاب المتهمين
كتب إيهاب المهندس - تصوير كريم عبد العزيز
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قضت جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بوضع حسن مالك و9 متهمين أخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية "الإضرار بالاقتصاد بالقومى"  بقوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع ال 10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة، على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

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