صور .. "أبو اليزيد" يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال

كتب مدحت وهبة

حرص الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، اليوم الثلاثاء، على تكريم العديد من العاملين المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال لما يبذلونه من أعمال تستحق الشكر والتقدير.

وكرم "أبو اليزيد" العاملين المتميزين وتسليمهم الهدايا وشهادات تقدير كما أثنى على الجهود المبذولة من جانب العاملين بالشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى أداء الأعمال.

ووجه "أبو اليزيد" التحية للعاملين بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء فى العمل، مؤكدا أن العاملين ظلوا على مدار التاريخ مثال يحتذى بهم لما يقدموه تجاه المجتمع .



أبو اليزيد يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال



أبو اليزيد يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال



أبو اليزيد يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال



أبو اليزيد يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال



أبو اليزيد يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال



أبو اليزيد يكرم العاملين بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد العمال