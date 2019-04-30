شركة مياه سوهاج تبدأ برنامج "مدرستنا صحية بأيدينا" للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد بدرى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم البدء فى البرنامج التدريبى بعنوان "مدرستنا صحية بأيدينا" والمُمول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، لتدريب معلمى الأنشطة بالمدارس، من أجل توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه والصحة العامة والتغذية السليمة.

وأشار، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسئولى التربية والتعليم، ومنظمة اليونسيف، لبدء تنفيذ البرنامج التدريبى الذى يستهدف 20 مدرساً من مسئولى الأنشطة بمدارس (الصلعا، والصلعا المطورة، والشهيد أحمد جلال، وملحقة المعلمات، والباحثة البادية).

وأوضح أنه يتم تدريب المشاركين على مهارات بناء الوعى، وكيفية تنفيذ أنشطة التوعية، ومهارات التواصل الفعال، وتصميم الرسائل التوعوية.