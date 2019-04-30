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شاهد النسخة المترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم والنصية للمكفوفين لخطبة الأوقاف

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:00 ص
شاهد النسخة المترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم والنصية للمكفوفين لخطبة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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أطلقت وزارة الأوقاف، النسخة المترجمة لخطبة الجمعة حول رمضان شهر عبادة وعمل والمترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم، والنسخة الصوتية للدعاة المكفوفين، وأخرى نصية.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط  هنا

لسماع الخطبة اضغـــط هنا

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط  هنا

 

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الصم و البكم

شهر رمضان

خطبة الجمعة




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