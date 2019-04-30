شاهد النسخة المترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم والنصية للمكفوفين لخطبة الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف، النسخة المترجمة لخطبة الجمعة حول رمضان شهر عبادة وعمل والمترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم، والنسخة الصوتية للدعاة المكفوفين، وأخرى نصية.

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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