س و ج.. حول خطة الاستثمار للتخلص من مخلفات المناطق الحرة العامة

كتب عبد الحليم سالم

وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من الضوابط للتخلص من هوالك وبقايا الملابس فى المناطق الحرة بما يساهم فى الارتقاء بالبيئة وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

هل توجد مخلفات كثيرة فى المناطق الحرة؟



بالفعل هناك الكثير من المخلفات المتنوعة فى المناطق الحرة العامة وعددها 9 مناطق.

وكيف يتم التخلص منها؟



يتم التخلص منها عن طريق إخراجها من المناطق الحرة إلى داخل البلاد ويتم دفنها أو إعادة تدويرها.

وهل هناك ضمانات أو لوائح تحدد التخلص من المخلفات ؟



بالفعل وفق المادة (103) من لائحة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 هناك ضوابط حيث تنص المادة "يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانا بهذه الأصناف معتمدا من إدارة المنطقة الحرة المختصة، بناء على تلك الموافقة،لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.

أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة".

وما خطة وزارة الاستثمار للتخلص من المخلفات داخل المناطق وعدم إخراجها ؟



الوزارة تسعى لتشجيع المستثمرين على إنشاء مصنع لتدوير المخلفات فى كل منطقة من المناطق التسعة القائمة على الأقل، بما يضمن التخلص منها داخل المناطق نفسها لمزيد من حماية البيئة.

وكيف تشجع الوزارة المستثمرين على إنشاء تلك المصانع؟



لتشجيع ذلك أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا يتضمن آليات محددة لتفضيل المشروعات التى تضع فى اعتبارها تدوير المخلفات.

ونص القرار أنه فى اطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعطاء أولوية للمشروعات العاملة فى مجال تدوير هوالك وقصاصات الملابس الجاهزة والأقمشة نظرا لما تمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى فى التخلص من مشكلة تراكم الهوالك القاصات بالمناطق الحرة، وذلك تجنبا للعديد من المخاطر، وبما يسمح بالاستغلال الامثل للأراضى.

ويتم إضافة عنصر تقييم لضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على أراضى أو مبانى بمنح 3 نقاط لتلك المشروعات على أن يتم البدء من المشروع ثم المنطقة ثم المناطق الحرة الاخرى ثم السوق المحلى.

كما نص القرار أنه يمنع منعا باتا استيراد هوالك أو قصاصات أو ملابس مستعملة من الخارج.