سقوط حارس عقار وزوجته وراء سرقة مشغولات ذهبية من شقة بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على حارس عقار و زوجته لسرقتهما مبالغ مالية و مشغولات ذهبية من داخل شقة فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة حلوان، من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (مبالغ مالية، مشغولات ذهبية، هاتف محمول – بعض المقتنيات) من داخل مسكنه وسلامة منافذ المنزل.

على الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (حارس العقار محل البلاغ – مقيم بذات العنوان وأصل بلدته المنيا – سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، زوجته – تعمل طرف المجنى عليه – مقيمة بذات العنوان) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافت الثانية أنه نظراً لعلمها باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنه، قامت بمغافله نجلته والاستيلاء منها على مفتاح الشقة محل الواقعة وسلمته لزوجها لاستخدامه فى دخول الشقة وسرقة محتوياتها، وأرشدا عن المسروقات المخبأة بحديقة عقار مجاور للمنزل محل الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.