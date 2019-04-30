سقط قبل ترويج الاستروكس.. القبض على عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة تورط عاطل فى ترويج مخدر الاستروكس على عملائه بالجيزة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 12 كيسا يحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.