video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقط قبل ترويج الاستروكس.. القبض على عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بالجيزة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:00 ص
سقط قبل ترويج الاستروكس.. القبض على عاطل لاتجاره بالمواد المخدرة بالجيزة مخدر الاستروكس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

سقط عاطل فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة تورط عاطل فى ترويج مخدر الاستروكس على عملائه بالجيزة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 12 كيسا يحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من الاستروكس فى الإسماعيلية

سائقان يصنعان الاستروكس بسم الفئران وبودرة الصراصير فى أوسيم

عاطل بولاق الدكرور يرشد عن مصدر حصوله على الأستروكس والنيابة تقرر حبسه

تجارة المخدرات

مخدر الاستروكس

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الأحد المقبل

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

سوبر كورة.. الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات حال تعرضهم للتسمم

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

برشلونة ضد ليفربول.. فالفيردي يستعين بـ24 مباراة لإيقاف محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة