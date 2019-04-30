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سفير البحرين يشهد حفل توقيع كتاب "الزبارة" الذى يكشف فضائح قطر بالمنطقة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 07:25 م
سفير البحرين يشهد حفل توقيع كتاب "الزبارة" الذى يكشف فضائح قطر بالمنطقة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين فى مصر
كتب مصطفى عنبر
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انطلق مساء اليوم، الثلاثاء، حفل توقيع كتاب "الزبارة..التأسيس والاحتلال ولعبة النفط"، للكاتب البحرينى يوسف البنخليل.

 

وأقيم الحفل فى أحد فنادق القاهرة، تحت رعاية وبحضور الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، كما حضر لفيف من الكتاب والمثقفين والمسئولين السابقين.

 

يناقش الكتاب قضية احتلال مدينة  "الزبارة" الواقعة فى الشاطئ الشمالى الغربى لقطر حاليا  وكانت تتبع فى الماضى لمملكة البحرين قبل قيام عائلة  ال ثان بقطر باحتلال تلك المنطقة التجارية الهامة منذ عام 1937 وغزوهم مدينة  "الزبارة" التى  أسسها محمد بن خليفة العتبى "العتوب" وهو جد ال خليفة حكام البحرين حاليا وتهجير اهلها قسرا، كما يناقش الكتاب الدور البريطانى المتخاذل فى ذلك الوقت تجاه قضية احتلال "الزبارة" من قبل حكام  قطر.

 

ويشير الكتاب إلى أن سياسة قطر لم تختلف تجاه مواطنى البحرين منذ بدايات القرن العشرين وإلى الآن، وقيام شيوخ آل ثانى فى الدوحة من تجنيس بعض العائلات البحرينيه بهدف المساس بسيادة حاكم البحرين، والإضرار بالعلاقات العميقة القائمة مع شعبه.


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