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سفارة العراق بمصر تعرض فيلما تسجيليا يوثق الصور الإنسانية خلال المعارك ضد داعش

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:42 م
سفارة العراق بمصر تعرض فيلما تسجيليا يوثق الصور الإنسانية خلال المعارك ضد داعش جانب من الاحتفالية
كتب أحمد جمعة
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نظمت سفارة جمهورية العراق في القاهرة عرضاً للفيلم التسجيلي "مريم" الذي يوثق الصور الإنسانية للقوات الأمنية العراقية في معارك تحرير المدن ضد تنظيم داعش الإرهابى، بحضور السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، ونخبة من الفنانين والإعلاميين المصريين.

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وأكد السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، أهمية الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية العراقية في تحرير الإنسان والأرض، مشيداً في الوقت نفسه  بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهابيين في سيناء، مشيراً الى عودة الحياة الباسمة الى مدن العراق، وأن البلاد مقبلة على دخول الشركات العربية والأجنبية في مشاريع إعادة الاعمار، وشدد على أن تلاحم العراقيين سطَّر أروع ملاحم النصر ضد التكفيريين.

 

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من جانبه، استعرض مُعِّد ومخرج الفيلم مرتضى الموسوي، تجربته في مرافقة القوات الأمنية العراقية في معارك التحرير وكيف أنها كانت تضع أمن المواطنين كأولوية لديها .

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وأشاد الحضور من الفنانين والإعلاميين بالفيلم ومضامينه مؤكدين أهمية دور الاعلام في نقل الصور الحقيقة وتعريف العالم بها.

 

 

 


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