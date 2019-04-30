سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 30-4-2019

كتبت أمنية جلال

شهد سعر اليورو الأوروبى، انخفاض طفيف اليوم ، الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم 30-4-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى،19.13جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع وفق آخر تحديث.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.18 جنيه للشراء

19.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.13 جنيه للشراء

19.27 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.13 جنيه للشراء

19.27 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.04 جنيه للشراء

19.35 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.11 جنيه للشراء

19.25 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21 جنيه للشراء

19.35 جنيه للبي

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.11 جنيه للشراء

19.27 جنيه للبيع