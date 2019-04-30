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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-4-2019

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:34 ص
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-4-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الريال السعودى، استقرار أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4-2019، حيث ثبت سعر الريال عند4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيهات للشراء

4.6 جنيهات للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيهات للشراء

4.63 جنيهات للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.54 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيهات للشراء

4.59 جنيهات للبيع


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