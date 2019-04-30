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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-4-2019

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:27 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-4-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 30-4-2019، استقرارا على مستوى البنوك العاملة فى مصر،وفق لاخر التحديثات، واستقر سعر الدولار، حيث سجل سعره بين عدد من البنوك ثباتا، وكان سعره 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع


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