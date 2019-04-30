سريلانكا ترفع حالة التأهب الأمنى قبيل شهر رمضان

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رفعت السلطات السريلانكية حالة التأهب الأمنى فى البلاد فى ظل تواتر معلومات استخباراتية ترجح وقوع هجمات إرهابية قبيل بدء شهر رمضان المبارك.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم /الثلاثاء/، عن مسئول كبير فى جهاز المخابرات، لم تكشف عن اسمه، قوله "ستظل الإجراءات الأمنية مشددة لعدة أيام لأن الجيش والشرطة مازالوا يتعقبون المشتبه بهم".

وكان رئيس قسم الأمن الوزارى بالشرطة قد رجح، في رسالة موجهة إلى المشرعين ومسؤولين آخرين، حدوث هجمات يوم الأحد أو الاثنين الماضيين على أيدي مسلحين يرتدون الزي العسكري، إلا أنه لم تقع أي هجمات، لكن ظلت الإجراءات الأمنية مشددة خشية وقوع هجمات جديدة.

وفي سياق متصل، أوقفت قوات الأمن الهندية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم، أحد أتباع زهران هاشم المتهم الرئيسي بتدبير اعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، وكشفت أنه كان يخطط لعمل إرهابي في الهند.

ونقلت القناة عن السلطات الهندية قولها "إن الموقوف يدعى باسم رياس (29 عاما)، وأنه سيمثل أمام القضاء اليوم، لافتة إلى أنه كشف أثناء استجوابه أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام، واعترف بأنه كان ينوي تنفيذ اعتداء انتحاري على ولاية كيرالا الواقعة جنوبي الهند".

يشار إلى أن زهران هاشم داعية متطرف، وتؤكد كولومبو أنه كان الرأس المدبرة للهجمات على الفنادق والكنائس في كولومبو ومحيطها في وقت سابق خلال الشهر الجاري، وأنه فجر نفسه بأحد الفنادق، ما أودى بحياة أكثر من 250 شخصا، من بينهم 42 من الأجانب.