روسيا: اعتقال وزير الاقتصاد فى داغستان بتهمة الاختلاس

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ألقت الشرطة الروسية القبض على وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية فى جمهورية داغستان الروسية لاختلاسه أكثر من 20 مليون روبل (312 آلف دولار).

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية ايرينا فولك - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء -: "إن عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية فى جمهورية داغستان بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية ألقت القبض على وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية فى جمهورية داغستان عثمان خاسبلاتوف".

وأضافت :" أنه تم احتجازه في إطار قضية جنائية بشأن اختلاس أموال بقيمة تزيد على 20 مليون روبل أثناء تنفيذ عقود حكومية لتجهيز المراكز متعددة الوظائف في جمهورية داغستان".. موضحة أنه تم فتح تحقيق بموجب الجزء الرابع من المادة رقم 159 من القانون الجنائي الروسي المتعلقة بالاحتيال.