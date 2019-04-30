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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:35 م
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رئيس وزراء اليابان يشكر الإمبراطور على سعيه لتحقيق السلام والسعادة لشعبه

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:00 م
رئيس وزراء اليابان يشكر الإمبراطور على سعيه لتحقيق السلام والسعادة لشعبه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى عن شكره للإمبراطور أكيهيتو على سعيه لتحقيق السلام والسعادة لشعبه وعلى التواصل معهم فى أوقات الشدة.
وقال آبى - فى كلمة ألقاها خلال مراسم تنازل الإمبراطور عن العرش، حسبما ذكرت شبكة (ايه. بى. سى. نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن الإمبراطور كان يشارك دائما فى سعادة الناس ومعاناتهم.
وكان الإمبراطور أكيهيتو قد أعلن تنازله عن العرش لنجله الأمير ناروهيتو، ليبدأ بذلك عصر جديد في اليابان يطلق عليه (ريوا) والتي تعني "التناغم الجميل" ليحل محل العصر الحالي الذي يطلق عليه (هيسي) والذي بدأ في الثامن من يناير عام 1989 ، وهو اليوم الذي تولى فيه الإمبراطور العرش.


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